Гендиректор «Динамо»: «Бальбуэна должен доказывать право остаться в клубе»

Павел Пивоваров, гендиректор московского «Динамо», поведал относительно будущего в клубе парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны.

«Бальбуэна должен доказывать своей игрой право остаться в клубе. Он один из лидеров команды, капитан. И в раздевалке, и на поле», - передает слова руководителя Sport24.

Срок действующего контракта между защитником и «бело-голубыми» рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 33-летний парагваец провел 26 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи. В новом розыгрыше защитник поучаствовал в трех встречах.