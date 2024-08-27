Силкин: Карраскаль не нужен «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о полузащитнике столичного клуба Хорхе Карраскале.

Специалист отметил, что колумбиец тянет одеяло на себя, и такие игроки не нужны «бело-голубым», и хоть он что-то создаёт впереди, но этого мало.

«В «Динамо» случился крен в сторону одного Карраскаля — ему отдают передачи партнеры, а он — нет. Зачем такой игрок нужен команде?» — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в пяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Его соглашение с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2027 года.