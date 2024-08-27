Радимов ответил, будет ли Соболев в «Зените»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, стоит ли ждать перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в стан «сине-бело-голубых».

«По последней информации - нет. Насколько я знаю, Соболева не будет. Со спортивной точки зрения приход Соболева - полезная история. С ментальной точки зрения, если он будет сидеть, - это бомба замедленного действия», - рассказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что 27-летний нападающий играет в «Спартаке» с 2020 года. Он принял участие в 140 поединках, забил 58 мячей и сделал 22 голевые передачи. С июля Соболев отстранен от тренировок с «красно-белыми».