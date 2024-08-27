В «Динамо» отреагировали на свист трибун в адрес Смолова

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о том, что в матче шестого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (0:1) болельщики столичного клуба во время замены освистали нападающего Фёдора Смолова.

Спортивный функционер отметил, что игрок приносил пользу и «Динамо», и «Краснодару», вёл себя корректно по отношению к двум клубам, при этом дав понять, что «бело-голубые» хорошо с ним расстались, просто не договорились по условиям нового контракта.