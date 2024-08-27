Сперцян высказался о конкуренции с «Зенитом» в России

Один из ведущих игроков «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о конкуренции с петербургским «Зенитом» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«В футболе возможно всё. В каждой команде есть игроки, которые лучше по качеству, в том числе и у «Зенита». Но это не говорит о том, что с ними нельзя бороться. Речь не только про «Краснодар», а в целом», - передает слова Сперцяна телеканал «Матч ТВ».
После шести туров чемпионата России первое место с 15 набранными очками занимает московский «Локомотив». На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (14), а на третьей – «Краснодар» с 12 баллами.
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