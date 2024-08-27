Сперцян высказался о конкуренции с «Зенитом» в России

«В футболе возможно всё. В каждой команде есть игроки, которые лучше по качеству, в том числе и у «Зенита». Но это не говорит о том, что с ними нельзя бороться. Речь не только про «Краснодар», а в целом», - передает слова Сперцяна телеканал «Матч ТВ».