Агент Риччели подтвердил интерес к игроку со стороны «Рубина»

Агент защитника португальского «Фамаликана» Риччели Алексис Малалвольта высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован казанский «Рубин».

«Рубин» действительно ведет переговоры по трансферу Риччели, но до сделки еще далеко. Сам игрок заинтересован в трансфере в казанский клуб», — приводит слова агента Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что казанский клуб предложил за 25-летнего футболиста два миллиона евро.

В минувшем сезоне Риччели принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.