Первый вице-спикер Государственной Думы РФ, прежний руководитель Олимпийского комитета России и поклонник «Спартака» Александр Жуков дал свою оценку происходящему между «народной командой» и форвардом Александром Соболевым. Политик рассказал, что не желает видеть такого игрока в своем любимом клубе.

«Мне кажется, что у «Спартака» нет нужды в Соболеве. Он же вроде бы какие-то переговоры ведет с «Зенитом» или с кем-то еще. Тем более, если он не хочет играть за «красно-белых». У меня, как у болельщика, нет желания видеть Александра в «Спартаке», - высказался Жуков в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Стоит заметить, что новый наставник «Спартака» Деян Станкович и его подопечный имеют конфликт, вследствие чего последний был отстранен от тренировок и игр. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Соболев провёл лишь один матч, не отметившись результативными действиями. Всё это стало результатом недовольства нападающего тем, что «красно-белые» отклонили трансферное предложение от санкт-петербургского «Зенита». Руководитель «сине-бело-голубых» Александр Медведев несколько дней назад рассказывал, что сообщения о переезде Соболева в клуб из города на Неве ничего общего с действительностью не имеют.