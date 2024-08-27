Агент: «Севилья» сделала предложение «Локомотиву по Тикнизяну»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался насчет возможного перехода игрока в «Севилью».

«От «Севильи» было официальное предложение в «Локомотив». Что подтвердил и сам клуб. Уйдет ли в летнее трансферное окно? Без комментариев», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Трудовое соглашение 25-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Тикнизян провел семь поединков за «Локомотив», отметившись двумя голам и одной результативной передачей.