Радимов назвал причину, по которой «Локомотиву» будет тяжело удержаться в лидерах

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о лидерстве московского «Локомотива» в Российской премьер-лиге.

Экс-игрок сборной России отметил, что «железнодорожникам» вряд ли удастся удержаться в лидерах, так как у них молодая команда, однако он дал понять, что лидерство вызывает уважение, так как у них на поле выходят десять российских футболистов.

«Другое дело, что опыта может не хватить. Я могу и ошибаться, команда очень симпатичная. Но насколько они продержатся, будет тяжело, что тут говорить», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что у «Локомотива» после шести туров 15 очков в активе.