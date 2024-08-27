Писарев назвал игрока, от которого есть зависимость у «Зенита»

Тренер национальной команды России Николай Писарев оценил влияние полузащитника Максима Глушенкова на игру петербургского «Зенита».
«Зависимость от Глушенкова у «Зенита» есть. Вендел, Клаудиньо и остальные футболисты почувствовали «химию» с ним. Потеря существенная», поделился мнением Писарев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Зенит» потерял Глушенкова из-за травмы руки. 25-летний футболист недавно перенес хирургическое вмешательство.
В нынешнем сезоне чемпионата России Максим сыграл пять поединков, в которых отметился семью голами и одним ассистом.
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