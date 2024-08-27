Наумов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом России

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Беспокоит короткая скамейка. К сожалению, она не позволит «Локомотиву» долго лидировать. Я даже сомневаюсь, что «железнодорожники» займут второе место», - приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».
В последнем матче «Локомотив» на домашнем стадионе принимал «Ростов». Подопечные Михаила Галактионова победили команду Валерия Карпина со счетом 3:2. После шести туров «железнодорожники» с 15 очками занимают первое место в турнирной таблице.
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