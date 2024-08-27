Бушманов оценил игру «Спартака» при Станковиче

Экс-игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре «красно-белых» на старте нового сезона.
«Спартак» выглядит очень солидно. В матче против «Зенита» на команду было приятно смотреть, давно «Спартак» не играл в Санкт-Петербурге во владение. строит хорошую команду», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
Напомним, что в рамках шестого тура чемпионата страны «Спартак» на выезде расписал мировую с «Зенитом» со счетом 0:0. После этой встречи подопечные Станковича набрали 11 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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