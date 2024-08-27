Смородская оценила шансы «Локомотива» на чемпионство

«Готов ли «Локомотив» бороться за чемпионство? Думаю, не готов. Нет глубины состава. После перерыва в чемпионате будет много преображений во всех командах. Семак - опытный тренер. А Галактионова я не считаю таковым», - передает слова Смородской «РБ Спорт».