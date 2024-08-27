Смородская оценила шансы «Локомотива» на чемпионство

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о промежуточном лидерстве команды Михаила Галактионова в чемпионате России.
«Готов ли «Локомотив» бороться за чемпионство? Думаю, не готов. Нет глубины состава. После перерыва в чемпионате будет много преображений во всех командах. Семак - опытный тренер. А Галактионова я не считаю таковым», - передает слова Смородской «РБ Спорт».
После шести туров московский клуб набрал 15 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко. В следующем поединке Премьер-лиги «Локомотиву» будет противостоять «Краснодар».
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