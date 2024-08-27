Полузащитник «Зенита» Барриос оценил свою форму на старте сезона

Опорный полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о своих физических кондициях в начале сезона-2024/2025.
«Чувствую себя замечательно в команде. В шести матчах мы пропустили всего один гол. Это говорит о том, что у нас хорошая защита. Мы упорно работаем в течение недели. Буду стараться помогать команде», - передает слов колумбийского футболиста «Чемпионат».
После шести туров Премьер-лиги петербургский коллектив с 14 баллами занимает второе место в турнирной таблице. 30-летний Барриос принял участие во всех играх и получил одну желтую карточку.
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