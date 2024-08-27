Полузащитник «Зенита» Барриос оценил свою форму на старте сезона

«Чувствую себя замечательно в команде. В шести матчах мы пропустили всего один гол. Это говорит о том, что у нас хорошая защита. Мы упорно работаем в течение недели. Буду стараться помогать команде», - передает слов колумбийского футболиста «Чемпионат».