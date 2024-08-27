В каких клубах выступают воспитанники «Спартака» в сезоне-2024/25

Продолжаем исследовать, количество воспитанников ведущих команд, играющих в РПЛ, и поговорим о спартаковской академии.

«Красно-белые» традиционно плотно подпитываются собственной академией. Вот и сейчас в команде представлено немало выпускников, а Александр Максименко зачастую выходит даже с капитанской повязкой. Также в этом сезоне за «Спартак» сыграли Игнатов, Зорин, Мелёшин и Литвинов. Причём Даниил Зорин попал в академию в 10 лет, а Павел Мелёшин и вовсе оказался там в 6 лет.

Сразу двое воспитанников «Спартака» сейчас в «Рубине». И если Александр Зотов – твёрдый игрок основы, то опытный Олег Иванов чаще выходит на замену. Александр Ломовицкий в РПЛ пока не сыграл, зато выходил в Кубке, как и голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин.

Хороший блок спартаковских воспитанников собрали «Химки». Александр Руденко и Зелимхан Бакаев определяют игру в атаке, а вот Ираклий Чежия пока на поле не выходил. За «Акрон», кстати, играет и забивает родной брат Зелимхана Бакаева Солтмурад.

Сразу двое выходцев из академии «Спартака» сейчас выступают за «Факел»: Владислав Мастерной провёл 5 матчей, а Андрей Ивлев пока сыграл одну игру. Шесть матчей за «Крылья Советов» сыграл Владислав Шитов, к слову, его родной брат Виталий выступает сейчас в Первой лиге за «Торпедо».

Получается, в этом сезоне в РПЛ сыграли 13 воспитанников академии «Спартака». Здесь важно сказать, что главный тренер «красно-белых» Деян Станкович любит работать с молодыми футболистами, так что не исключено, что кто-то из тех, кто сейчас выступает за «Спартак-2», может получить шанс в основе.

Кроме того, важно отметить, что сейчас в РПЛ немало тех, кто не проходил академию «Спартака», но опыта набирались в «Спартаке-2». К таковым можно отнести капитана «Акрона» Константина Савичева, полузащитника «Локомотива» Артёма Тимофеева, защитника «Крыльев Советов» Илью Гапонова и ряд других футболистов. В будущем же, с возрождением второй команды «красно-белых», их будет больше.

И всё-же есть ощущение, что количество воспитанников академии «Спартака в лиге становится меньше. Настораживает и то, что нынешний «Спартак-2» по большей части состоит из приглашённых футболистов, а не тех, кто с детства шагал в «красно-белой» форме. Не случайно перед Томашем Аморалом стоит в том числе и задача развития академии. Посмотрим, сможет ли он изменить ситуацию.

Сколько воспитанников «Зенита» представлено в РПЛ в сезоне-2024/25