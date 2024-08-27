Ненахов высказался о лидерстве «Локомотива»

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов поделился мыслями о лидерстве команды после шести туров чемпионата России.
«Прошло всего шесть туров. Рано говорить, что мы продержимся на первом месте или что выиграем чемпионат. Будем просто играть дальше, стараться выигрывать каждый матч», - передает слова футболиста Legalbet.
В последнем поединке Премьер-лиги «железнодорожники» на своем поле победили «Ростов» со счетом 3:2. Подопечные Михаила Галактионова с 15 набранными баллами занимают первое место в турнирной таблице. Вторым с отставанием в одно очко идет петербургский «Зенит».
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