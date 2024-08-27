Семшов прокомментировал ничью в матче «Зенит» - «Спартак»

Известный в прошлом российский полузащитник Игорь Семшов поделился впечатлениями от поединка между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» в рамках шестого тура Премьер-лиги.

«Если брать голевые моменты, максимум один или полтора команды создали, игра шла закономерно. Оставшись в большинстве, «Спартак» хотел додавить «Зенит», для этого у были возможности», - передает слова Семшова «Советский спорт».

Поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. Команда Сергея Семака полчаса играла в меньшинстве из-за удаления Страхиньи Эраковича.