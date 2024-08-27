Писарев прокомментировал результат матча «Зенит» - «Спартак»

Тренер национальной сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от поединка между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках шестого тура Премьер-лиги.
«Спартак» был ближе к победе. В остальных встречах с «Зенитом» они радовались ничьей, а сейчас горевали, что не смогли дожать «Зенит», который играл в меньшинстве», - высказался Писарев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч «Зенита» и «Спартака» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в минувший уик-энд. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Большую часть второго тайма хозяева провели вдесятером из-за удаления Эраковича.
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