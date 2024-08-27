Писарев высказался о возможном переходе Соболева из «Спартака» в «Крылья Советов»

«Переход Соболева в «Крылья»? Сколько осталось до конца трансферного окна? Это российский нападающий очень хорошего качества. Я заинтересован в том, чтобы он нашёл команду как можно быстрее», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».