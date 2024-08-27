Писарев высказался о возможном переходе Соболева из «Спартака» в «Крылья Советов»

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев высказал мнение о потенциальном трансфере Александра Соболева из московского «Спартака» в самарские «Крылья Советов».
«Переход Соболева в «Крылья»? Сколько осталось до конца трансферного окна? Это российский нападающий очень хорошего качества. Я заинтересован в том, чтобы он нашёл команду как можно быстрее», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее 27-летнего нападающего связывали с переходом в петербургский «Зенит», но сделка так и не состоялась. С июля Соболев отстранен от тренировок с московским «Спартаком».
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