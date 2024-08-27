Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру «Локомотив» – «Ростов» (3:2), увенчавшую шестой тур чемпионата России.

- Я думал, после такого матча, как «Динамо» – «Краснодар», между «Локомотивом» и «Ростовом» будет вяленькая игра. Потому что «Ростов» всё-таки больше от обороны действует. Но тоже так получилось, что обе команды показывали атакующий футбол. Да, второй тайм, может, был скорее за «Ростовом» – концовка по крайней мере. Но что творит молодёжь «Локомотива»! Задают хороший темп. Во втором тайме несколько раз перспективно выбегали. Видно, чуть хватает мастерства, но очень заряжены были и те, и те. «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» – все эти команды в шестом туре показали быстрый атакующий футбол, которого как раз нам не хватает.

Надолго ли «Локомотив» лидер таблицы? Думаю, нет. Всё-таки «Зенит» наберёт свои обороты, и «Локомотиву» будет тяжело с ним конкурировать. «Динамо» тоже сейчас на ходу на хорошем. Мне кажется, «Локомотив» ближе к третьему месту, чем к тому, чтобы делить первое-второе. «Спартак»? По-моему, он нестабилен. Ближайшие туры покажут», – сказал Шипицин.

Завтра, 28 августа, в рамках Кубка России «Локомотив» сыграет с «Химками», а «Ростов» встретится с «Оренбургом».