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Бывший игрок «Кубани» Селин: «Понравилось, как «Спартак» доминировал над «Зенитом» эксклюзив

27 Августа 2024 • 09:40 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил нулевую ничью в матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак».

- Мне понравилось, что «Спартак» на выезде сыграл против «Зенита» довольно-таки неплохо, а моментами даже доминировал. Если бы «Спартак» забил, его победа была бы справедливой. Видно, что ребята приехали в Петербург с желанием играть и не отсиживаться в обороне. То есть спартаковцы не побоялись соперника, а «Зенит» был без Глушенкова. Вендел, скорее всего, после травмы ещё не в форме. «Зенит» немножко притормозил в последних турах. На старте он много забивал и побеждал за счёт того, что Глушенков хорошо себя проявлял и здорово взаимодействовал с бразильцами.

- Смысл был «Зениту» плести интриги вокруг участия или неучастия в матче Вендела?

- Мы не знаем, были это интриги или не интриги. Может, правда до последнего не знали, сможет Вендел сыграть или нет. Бывает, что на предыгровой тренировке футболист чувствует себя хорошо, но в день игры ощущает боль и поэтому не попадает в состав. Динамика восстановления разная бывает.

Сейчас таблица чемпионата разделилась примерно поровну. Вся вторая половина ровная, аутсайдеров не видно. Посмотрим, как дальше будет, – сказал Селин.

Сегодня, 27 августа, «Зенит» в рамках Кубка России сыграет против «Акрона», а «Спартак» – против махачкалинского «Динамо».

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