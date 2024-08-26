Орещук: «Пока Койта вообще не попадает в команду»

Футбольный функционер и агент Роман Орещук высказался о новичках московского ЦСКА – это форвард Секу Койта и защитник Даниил Круговой. Оба пополнили «армейцев» этим летом.
«Койта пока вообще не попадает в команду. Он хороший футболист, но в команду не вписался. Круговому нужна игровая практика, чтобы найти свой тонус и встроиться в коллектив. Новый тренер, новые требования», - говорит Орещук для Metaratings.
Напомним, что ЦСКА по итогу шести прошедших туров РПЛ разместился на шестом месте с 10 баллами в активе. У Койта пока что нет голевых действий в составе клуба, зато Круговой оформил уже две голевых передачи.
Койта пока вообще мне непонятен. Да, травма, долгий период лечения, это все понятно. Но от игрока Зальцбурга ждешь в нашей лиге хоть каких-то действий.... А он пока ничего не может. Впрочем, кто знает. Авось еще вольется в коллектив. НО лично по мне - в аренду, и покупать кого-то стоящего. Такого, чтобы давал результат сразу. Как Файзуллаев (который после олимпиады и кубка Азии тоже пока не в форме, к сожалению.)