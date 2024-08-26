Московский «Спартак» не намерен отпускать в «Валенсию» своего защитника Алексиса Дуарте. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Руководство «красно-белых» считает парагвайца серьезным активом и готово рассматривать только очень серьезное предложение.

Ранее сообщалось, что «летучие мыши» заинтересованы в аренде легионера «Спартака». Дуарте – фаворит руководства «Валенсии» на случай ухода из клуба турецкого защитника Дженка Озкаджара.

Отметим, что в этом сезоне Дуарте пока не выходил на поле. Всё дело в его проблемах со здоровьем. В «Спартаке» Алексис оказался зимой 2023 года.