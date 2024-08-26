«Зенит» заплатит за Гонду 12 миллионов евро

Стала известна сумма, которую питерский «Зенит» заплатит за аргентинского форварда Лусиано Гонду.

По информации «Спорт-Экспресса», сумма, уплаченная «Зенитом» клубу «Аргентинос Хуниорс» составит 12 млн евро. Подпишет соглашение с чемпионом России латиноамериканский форвард на четыре года с опцией продления.

Ранее сообщалось посредством агента, что Гонду уже успешно прошёл медосмотр в «Зените». 23-летний форвард оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.

По итогу шести прошедших туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает в турнирной таблице второе место с 14 баллами.