Личка: «Хотелось бы ещё двух новичков до конца трансферного окна»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о трансферных планах «бело-голубых» на остаток летнего окна.

«Пока команда ещё не укопмлпектована. Мне хотелось бы как минимум двух игроков до конца трансферного окна. Этими вопросами занимается клуб», - говорит Личка для телеканала «Матч ТВ».

На прошлой неделе команду пополнил марокканский форвард Эль-Мехди Маухуб. Личка рассказал о том, как молодой новичок усилит «бело-голубых».

Напомним, что «Динамо» на данный момент идёт на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ с 12 баллами. В седьмом туре динамовцам предстоит сыграть против «Оренбургом».