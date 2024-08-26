Слуцкий рассказал, при каком условии завершит тренерскую карьеру

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий порассуждал о теоретическом завершении тренерской карьеры.

«Возраста, когда планирую уйти на пенсию, нет. Любое дело, за которое берусь, делаю на кураже, с огромным интересом и глубочайшей вовлеченностью в процесс. Когда почувствую, что у меня не горит, тогда и закончу», - говорит Слуцкий с порталом Sport24, добавив, что ни одно занятие он не будет делать рутинно.

Напомним, что возглавляет «Шанхай Шеньхуа» Слуцкий с зимы 2023-2024 годов. Ранее он более года не тренировал футбольную команду после увольнения из казанского «Рубина».

На данный момент команда Слуцкого идёт на втором месте в чемпионате Китая, отставая от первого всего лишь на два балла. Также у Слуцкого уже есть трофей в Китае – Суперкубок страны, завоёванный ещё зимой.