Гонду успешно прошёл медосмотр в «Зените»

Аргентинский форвард Лусиано Гонду успешно прошёл плановый медосмотр перед переходом в питерский «Зенит». Такой информацией делится его агент Густаво Гони.

«Футболист успешно прошел медицинский осмотр», - приводит слова Гони «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Лусиано – молодой аргентинский форвард, ему 23 года. Ранее его агент поговорил и с нашим сетевым изданием, заявив, что его клиент находится на пути в Россию. А председатель правления «Зенита» Александр Медведев как раз анонсировал скорый приход нового нападающего, поэтому сомневаться в переходе футболиста уже не приходится.