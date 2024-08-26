Мостовой – о «Спартаке»: «Хорошо, что в команду назначили футбольного человека»

Бывший российский футболист Александр Мостовой восхитился московским «Спартаком» под руководством Деяна Станковича. В минувшие выходные «красно-белые» сыграли в нулевую ничью с «Зенитом» в гостях и были очень близки к победе.

«Хорошо, что в команду назначили футбольного человека. Он сразу разобрался и продолжает разбираться с проблемами. Плюсом летом сделаны хорошие приобретения, появилась сразу игра, а также настроение. Главное, чтобы Абаскаль не вернулся», - говорит Мостовой для Betonmobile.

Напомним, что «Спартак» не проигрывает при Станковиче уже с первого тура РПЛ. Сейчас в турнирной таблице «народная команда» располагается на пятом месте, имея в активе 11 баллов.