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Мостовой – о «Спартаке»: «Хорошо, что в команду назначили футбольного человека»

26 Августа 2024 • 20:30 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой восхитился московским «Спартаком» под руководством Деяна Станковича. В минувшие выходные «красно-белые» сыграли в нулевую ничью с «Зенитом» в гостях и были очень близки к победе.

«Хорошо, что в команду назначили футбольного человека. Он сразу разобрался и продолжает разбираться с проблемами. Плюсом летом сделаны хорошие приобретения, появилась сразу игра, а также настроение. Главное, чтобы Абаскаль не вернулся», - говорит Мостовой для Betonmobile.

Напомним, что «Спартак» не проигрывает при Станковиче уже с первого тура РПЛ. Сейчас в турнирной таблице «народная команда» располагается на пятом месте, имея в активе 11 баллов.

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