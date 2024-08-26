«Сочи» готов расстаться с Гуарирапой за семь миллионов евро

«Сочи» готов расстаться с венесуэльским форвардом Саулем Гуарирапой за сумму в 7 млн евро.

Как поясняет телеканал «Матч ТВ», ссылаясь на собственные источники, к Гуарирапе есть интерес со стороны европейских клубов. Также интересуются легионером и на Ближнем Востоке – в Саудовской Аравии, ОАЭ. Есть и интерес к страйкеру от топ-клубов из России.

Ранее один из источников сообщал, что сочинцы активно ищут Гуарирапе замену. По итогу прошлого сезона «Сочи» вылетел из РПЛ и сейчас будет играть как минимум сезон в рамках Мелбет-Первой лиги. Возглавляет команду испанский тренер Роберт Морено.