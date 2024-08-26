Личка рассказал, почему «Динамо» привлёк марокканец Маухуб

На прошлой неделе московское «Динамо» пополнил марокканский форвард Эль-Мехди Маухуб. Главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка рассказал, почему взор «Динамо» попал именно на этого африканского форварда.

«Год назад он был в клубе «Раджа Касабланка», забивал лучшей команде Марокко. Уверен, он придаст нам в атаке драйва. Нам необходим форвард, который поможет Тюкавину, Костя сейчас один и все игры в сезоне не может провести», - говорит Личка для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Маухуб перешёл в «Динамо» из известного марокканского клуба «Раджа», который базируется в городе Касабланка. С «Динамо» марокканец заключил пятилетний контракт.

«Уверен, Эль-Мехди даст нам молодость и энергию в атаке», - добавил Личка.