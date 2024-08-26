Латышонок – самый надёжный вратарь по итогу шести туров РПЛ

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок признан статистикой самым надёжным голкипером текущего сезона Российской премьер-лиги.

Как сообщает Opta Sports, Латышонок – лидер РПЛ по предотвращенным голам. Он предотвратил 4,0 гола и сильно обошёл своих ближайших конкурентов. 1,4 предотвращённых голов у голкипера московского «Динамо» Андрея Лунева, а 1,2 – у Николая Сысуева из «Оренбурга». Именно эти три голкипера составляют первую вратарскую тройку Премьер-лиги.

Латышонок перебрался в «Зенит» этим летом из калининградской «Балтики», в которой громко заявил о себе на всю страну.