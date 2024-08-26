Ньямси: «Даже не могу сравнить московское метро с парижским»

Французский защитник столичного «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался об одном из самых красивых метрополитенов мира – московском.

«Я был в московском метро — потрясающая архитектура, скульптуры и очень много людей, которые постоянно куда-то бегут. С парижским даже сравнить не могу — здесь гораздо чище. Ощущение, что был в музее», - говорит Ньямси для Sport24.

Ньямси в «Локо» уже полгода. Пополнил команду он минувшей зимой, перейдя из «Страсбурга», клуба французской Лиги 1.

По итогу первых шести туров нового сезона РПЛ «Локо» вышел в чистые лидеры турнира, набрав в свой очковый запас 15 баллов.