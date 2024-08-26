Тетрадзе: «Для меня лидерство «Локомотива» - это не открытие»

Футбольный тренер Омари Тетрадзе высказался об одном из главных итогов шестого тура Российской премьер-лиги. По его итогу московский «Локомотив» стал лидером турнирной таблицы, притом чистым, с отрывом от «Зенита» в один балл.

«Видимо, в «Локомотиве» параллельно работали с молодёжью, в команде Галактионов уже не первый год. Для меня не открытие то, что клуб лидирует в РПЛ. Думаю, у «Локо» хорошая перспектива, но кто знает, что будет дальше», - говорит Тетрадзе с «Чемпионатом».

Напомним, что «Локо» в следующем туре ждёт непростое испытание. «Железнодорожникам» предстоит принять дома «Краснодар», а «быки» ещё ни разу в этом сезоне не проиграли, учитывая и матчи Кубка России.