Бериша обратился к болельщикам после тяжёлой травмы

Лидер грозненского «Ахмата», косовар Бернард Бериша обратился к болельщикам своего клуба после тяжёлой травмы. Её он получил во время недавнего матча шестого тура РПЛ против подмосковных «Химок» (3:3).

«Дорогие фанаты, друзья и семья. Сегодня один из самых трудных моментов в моей карьере. В последней игре я получил серьёзную травму, мне необходимо как можно скорее сделать операцию и на полгода воздержаться от футбола. Всё в руках божьих. Я вернусь на поле ещё сильнее», - передаёт слова Бериши пресс-служба «Ахмата».

Напомним, что у Бериши диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. Эта травма выбьет легионера из строя как минимум до старта весенней части сезона в 2025 году. «Ахмат» занимает последнее место турнирной таблицы РПЛ, клуб в шести турах ни разу не побеждал. Возглавляет клуб Магомед Адиев.