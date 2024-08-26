Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов определился с заявкой игроков на сентябрьские международные матчи. В ней оказались три игрока, которые представляют клубы из России.

Первый – это защитник «Зенита» Нуралы Алип. Также Станислав Саламович вызвал в сборную Льва Скворцова из «Шинника» и Талгата Кусяпова из «КАМАЗа». Всего в заявке – 28 футболистов, подавляющее большинство из них представляют чемпионат Казахстана.

6 сентября сборная Казахстана сыграет в Лиге наций против команды Норвегии, а 9 сентября против сборной Словении. Матч с норвежцами пройдёт дома, а матч со словенцами – в гостях.