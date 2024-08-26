Личка: «Желаю «Локомотиву» продолжать в том же духе»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о клубе-конкуренте своей команды – московском «Локомотиве».

«Локомотив» показывает хорошую игру на быстрых контратаках. У них талантливые игроки: Воробьев, Пиняев, Батраков. Желаю им продолжать, когда у вас есть такие парни – это супер для российского футбола», - делится Личка для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по итогу прошедших шести туров РПЛ «Локо» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги чистое первое место с 15 баллами в активе. «Динамо» отстаёт на три очка.

В седьмом туре РПЛ «Локомотив» ожидает игра против «Краснодара», который ещё ни разу не проигрывал в новом сезоне.