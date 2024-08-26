В агентстве полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягры специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали свежий слух про игрока. Ранее один из телеграм-каналов сообщал, что им интересуется московский «Спартак».

«Интерес к Родриго из России? Ничего такого не было, это точно», - заявили в QUAN SPORTS нашему корреспонденту.

Вильягре, напомним, 23 года и пополнил он свой нынешний клуб не так давно – лишь полгода назад. Но ранее этим летом «Спартак» уже провернул один трансфер из «Ривер Плейта», «красно-белых» пополнил полузащитник Эсекьель Барко.

«Спартаку» интересен опорник «Ривер Плейта»