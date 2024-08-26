Московскому «Спартаку» интересен опорный полузащитник «Ривер Плейта» Родриго Вильягра. Слухом об интересе «красно-белых» к игроку делится телеграм-канал «Я разберусь».

«Говорят, клуб интересуется еще одним аргентинцем, но уже опорником», - пишет источник.

Полузащитнику 23 года, его основное амплуа – опорный полузащитник. В «Ривер Плейте» аргетинец относительно недавно, с зимы 2024 года. Тогда он перебрался в топовый аргентинский клуб из «Тальереса». Контракт связывает игрока с клубом до конца 2027 календарного года.

Ранее летом «Спартак» пополнил ещё один полузащитник «Ривер Плейта» Эсекьель Барко.