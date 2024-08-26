Дьяков видит Соболева форвардом «Фенербахче»

Скоро закончится летнее трансферное окно, а будущее нападающего Александра Соболева по-прежнему остаётся неизвестным. Бывший российский защитник Виталий Дьяков видит Александра игроком чемпионата Турции.

«Турция – хорошее продолжение карьеры. Выход из зоны комфорта в другой стране с другим менталитетом. Там есть не только «Фенербахче» с Жозе Моуринью. Там хороший чемпионат и много классных футболистов. В «Фенербахче» есть немолодой Джеко, поиграть там под руководством Моуринью будет супер», - рассуждает Дьяков для Legalbet.

Напомним, что на данный момент Соболев отстранён от тренировок со «Спартаком». Всё лето обсуждается его потенциальный переход в «Зенит». Контракт 27-летнего нападающего со своим клубом рассчитан ещё на два года.