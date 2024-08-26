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Наумов назвал проблему сегодняшнего «Локомотива»

26 Августа 2024 • 19:27 Комментировать

Московский «Локомотив» - лидер турнирной таблицы Российской премьер-лиги по итогу шести прошедших туров. «Железнодорожники» набрали в свой актив 15 баллов.

Бывший президент «Локо» Николай Наумов отреагировал на лидерство клуба, а также назвал его главную слабость на данный момент.

«Это приятная неожиданность, молодёжь показывает себя с лучшей стороны. Шансы на первую тройку есть всегда, но мне кажется, вряд ли они туда попадут. Скамейка коротковата», - рассуждает Наумов для Metaratings.

Как добавил Наумов, те игроки, которые у «Локомотива» выходят на замену, реально не усиливают игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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