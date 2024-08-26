Орлов: «Зенит» спасся, а «Спартак» был ближе к победе»

Известный комментатор и болельщик питерского «Зенита» Геннадий Орлов признался, что чемпион России спасся от поражения в матче шестого тура РПЛ против «Спартака». Поединок, напомним, завершился нулевой ничьей.

«Зенит» спасся. Он попал в тяжелую ситуацию, когда остался вдесятером к 63‑й минуте. «Спартак» мог победить, но воля «Зенита» устояла и получилось взять одно очко», - говорит Орлов с телеканалом «Матч ТВ».

По итогу ничьей «Зенит» упустил первое место турнирной таблицы РПЛ. Теперь единолично её возглавляет московский «Локомотив» с 15 баллами. У питерцев 14 баллов, в седьмом туре клубу предстоит играть против «Пари НН» в гостях.