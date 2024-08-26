Слуцкий рассказал, какую потребность не сможет удовлетворить в России

Главный тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий временно в России. В работе из-за большого перерыва в матчах у него возникла пауза. Специалист рассказал, что очень любит театр, но не сможет удовлетворить свою потребность находясь в Москве.

«В Москве пока не открылся театральный сезон. Идут лишь только антрепризные спектакли, а я их не очень люблю. Эту потребность не смогу удовлетворить. В России в основном буду выполнять свои амбассадорские договоренности», - говорит Слуцкий для Sport24.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого в чемпионате Китая идёт на втором месте с 61 баллом, отставая от первого на два балла.