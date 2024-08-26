«Ростов» обратился в ЭСК по итогу матча с «Локомотивом»

«Ростов» обратился ЭСК РФС по итогу игры против московского «Локомотива» на выезде. В ней дончане, напомним, уступили «железнодорожникам» - 2:3.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, поводом для обращения стал не назначенный пенальти на 61-й минуте встречи, когда защитник «Локо» Жерзино Ньямси ударил в ногу коллегу по амплуа из «Ростова» Максима Осипенко.

«Ростову» интересно узнать мнение ЭСК по этому поводу. Ранее комиссия по-разному трактовала схожие эпизоды», - пишет Карпов.

Победа, напомним, вывела «Локо» на чистое первое место в рамках Российской премьер-лиги. У клуба 15 очков по итогу шести туров.