Ньямси – о Батракове: «Мы очень рады за него»

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о молодом полузащитнике «Локо» и своём одноклубнике Алексее Батракове.

«Мы очень рады за него. Он хороший парень, который много работает. Он всегда может играть так, как с «Ростовом». Он умеет многое на поле», - говорит Ньямси с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Батраков – один из самых ярких игроков в этом сезоне не только в составе «Локомотива», но и в рамках всего чемпионата России. В минувшие выходные он забил и оформил ассист в домашней игре «Локо» с «Ростовом» (3:2). Её результат вывел московский клуб на первое место турнирной таблицы.