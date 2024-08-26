Марио Фернандес: «Не считаю переход в «Зенит» ошибкой»

Бывший защитник московского ЦСКА и питерского «Зенита» Марио Фернандес порассуждал о событиях годичной давности. Летом 2023 года он пополнил состав «Зенита» вместо возвращения в ЦСКА, которого от него ожидали.

«Нет, я переход в «Зенит» ошибкой не считаю. Клуб вёл себя корректно по отношению ко мне. «Зенит» — большой клуб. Кроме того, я обрёл там много друзей», - делится Фернандес с «Чемпионатом».

Напомним, что этим летом Фернандес покинул «Зенит». В прошлом сезоне игрок довольно часто отсутствовал в составе клуба из-за травм.

Ранее Фернандес рассказал, где бы ещё он хотел поиграть в России.