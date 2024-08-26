Форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа с огромной вероятностью уйдёт из своего клуба до окончания летнего трансферного окна.

По информации «Чемпионата», в связи с этим сочинцы активно ищут Саулю замену. Рассматривается один из венесуэльских легионеров, Дейвид Тегеса из клуба «Депортиво Тачира».

«Прорабатывается и вариант с подписанием форварда-нелегионера, если Дейвид не впечатлит тренера «Сочи» Роберта Морено», - добавляет источник.

Напомним, что «Сочи» в этом сезоне впервые за несколько лет оказался во втором дивизионе российского футбола – Мелбет-Первой лиге. Тренером команды по итогу весны остался испанец Роберт Морено.