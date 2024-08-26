Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Фомина ждут семь-десять дней индивидуальной работы»

26 Августа 2024 • 18:33 Комментировать

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии одного из лидеров «бело-голубых» Даниила Фомина.

«Я думал, что в ближайшую среду Даниил сыграет с «Крыльями Советов» в Кубке России, но доктор сказал, что ему нужно 7–10 дней работать индивидуально с физиотерапевтом», - говорит Личка для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Личка поделился позитивной новостью касаемо голкипера своей команды Андрея Лунёва.

«Динамо» на наступившей неделе ожидают сразу два матча. На рабочей неделе клуб сыграет с «Крыльями Советов» в Кубке России, а в выходные – с «Оренбургом» в гостях в рамках РПЛ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин Марцел Личка ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Суарес установил рекорд «Интер Майами» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» «Скоро объявят»: Орещук назвал следующий клуб Соболева Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны» Кьеза дал ответ «Барселоне»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома»
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Августа
18:41 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес: «Не считаю переход в «Зенит» ошибкой»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гуарирапа близок к уходу из «Сочи», клуб ищет ему замену слухи
18:33 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Фомина ждут семь-десять дней индивидуальной работы»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Личка подтвердил скорое возвращение Лунёва
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
В Мелбет-Первой лиге начинают тестировать ВАР официально
18:02 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал Агкацева героем матча «Динамо» и «Краснодара»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Колыванов – о «Локомотиве»: «Никто от них такого не ждал – всем нос утёрли» 2
16:59 · Россия. Премьер-лига
Лунёв скоро вернётся в общую группу «Динамо»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Рано говорить, что «Спартак» обрёл своего тренера»
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Химки» подписали игрока олимпийской сборной Узбекистана официально
16:45 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Абена: «Я наконец-то здесь и счастлив»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Нет у «Динамо» победного духа»
16:37 · Россия. Премьер-лига
«Валенсия» хочет арендовать Алексиса Дуарте слухи
16:34 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Батраков напоминает молодого Головина»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук – о Николиче: «За полтора месяца команду не построить»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — о Дзюбе: «Удивляет, что он без клуба»
16:05 · Кубок России
Президент махачкалинского «Динамо» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Бывший форвард «Динамо» встал на защиту Тюкавина
15:58 · Россия. Премьер-лига
Стала известна символическая сборная шестого тура РПЛ по версии «Матч Премьер»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Сперцян кратко высказался об интересе к нему со стороны «Ланса»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Обляков высказался о реализации моментов у ЦСКА
15:07 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес рассказал, хотел бы он ещё поиграть в России
15:02 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес впервые высказался об уходе из «Зенита»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Тарас Бурлак: Считаю, что на длинной дистанции «Зенит» – безоговорочный фаворит
14:05 · Россия. Премьер-лига
Джанашия: Знаю, что «Локомотив» хочет Джикию
Все новости
Рекомендуем