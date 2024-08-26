Личка: «Фомина ждут семь-десять дней индивидуальной работы»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии одного из лидеров «бело-голубых» Даниила Фомина.

«Я думал, что в ближайшую среду Даниил сыграет с «Крыльями Советов» в Кубке России, но доктор сказал, что ему нужно 7–10 дней работать индивидуально с физиотерапевтом», - говорит Личка для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Личка поделился позитивной новостью касаемо голкипера своей команды Андрея Лунёва.

«Динамо» на наступившей неделе ожидают сразу два матча. На рабочей неделе клуб сыграет с «Крыльями Советов» в Кубке России, а в выходные – с «Оренбургом» в гостях в рамках РПЛ.