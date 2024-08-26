Личка подтвердил скорое возвращение Лунёва

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что травмировавшийся в игре с «Краснодаром» голкипер Андрей Лунёв в скором времени вернётся в общую группу.

«После игры Андрей поехал в больницу. Сегодня мне сообщил, что в четверг или в пятницу он будет тренироваться нами. Полагаю, что к игре с «Оренбургом» будет здоров и сыграет в воротах», - говорит Личка для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее один из источников подтверждал, что травма Андрея оказалась несерьёзной и скоро российский вратарь вернётся к тренировкам. Лунёв оказался в «Динамо» этим летом после того, как покинул «Карабах».