Личка назвал Агкацева героем матча «Динамо» и «Краснодара»

В минувшие выходные встречались команды из числа лидеров турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Московское «Динамо» принимало дома «Краснодар» и уступило с минимальным счётом.

Главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка назвал футболиста, которого считает главным героем прошедшей игры.

«После неудачных стартовых 10 минут мы взяли инициативу, начали давить и старались создавать моментыы, но футбол играется в штрафных. Соперник реализовал шанс, а мы нет. Думаю, герой матча — вратарь «Краснодара», - делится Личка с телеканалом «Матч ТВ».

«Динамо» по итогу поражения с 12 очками занимает четвёртое место турнирной таблицы. В следующем, седьмом туре «бело-голубых» ожидает выезд в Оренбург.