Колыванов – о «Локомотиве»: «Никто от них такого не ждал – всем нос утёрли»

Игорь Колыванов высказался о лидере турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Им по итогу первых шести туров нового сезона неожиданно для многих является московский «Локомотив» с 15 набранными баллами.

«Локомотив» – молодцы, это достойно. Никто от них такого старта не ожидал, а они вон что делают – всем нос утерли. Я очень рассчитываю, что интрига сохранится. «Зенит» выдал яркое начало, но в последних двух матчах видимо спад какой-то», - говорит Колыванов для «РБ Спорт».

Напомним, что в пяти из шести прошедших туров «Локо» победил. Поражение у «железнодорожников» было лишь в одном матче – против «Динамо» во втором туре (1:2).